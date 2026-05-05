Concours d’été au boulodrome Pétanque lunairienne Saint-Lunaire
Concours d’été au boulodrome Pétanque lunairienne Saint-Lunaire lundi 20 juillet 2026.
Saint-Lunaire
Concours d’été au boulodrome
Pétanque lunairienne Chemin de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Tous les lundis de juillet et août
Concours au boulodrome ouvert à tous. .
Pétanque lunairienne Chemin de la Saudrais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 25 44 35 34
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English :
L’événement Concours d’été au boulodrome Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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