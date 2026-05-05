Concours d’été au boulodrome Pétanque lunairienne Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Concours d’été au boulodrome

Pétanque lunairienne Chemin de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Tous les lundis de juillet et août

Concours au boulodrome ouvert à tous. .

Pétanque lunairienne Chemin de la Saudrais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 25 44 35 34

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English :

L’événement Concours d’été au boulodrome Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme