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AGENDA · Saint-Lunaire

Exposition Collectif d’artistes amateurs de la Côte d’Emeraude Salle de la Potinière Saint-Lunaire

mercredi 22 juillet 2026 · Salle de la Potinière · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle de la Potinière
Adresse
139 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Exposition Collectif d’artistes amateurs de la Côte d’Emeraude

Salle de la Potinière 139 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Exposition du Collectif d’artistes amateurs de la Côte d’Emeraude Béatrice Buquen, Sylviane Guguin, Fabienne Morel, Véronique Coville et Paul Legendre.

Salle de la Potinière à Saint-Lunaire.

Entrée libre.   .

Salle de la Potinière 139 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51 

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English :

L’événement Exposition Collectif d’artistes amateurs de la Côte d’Emeraude Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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