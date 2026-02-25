NOUVEAUTÉ 2026 ! Visite guidée Saint-Lunaire, l’héritage maritime Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire

NOUVEAUTÉ 2026 ! Visite guidée Saint-Lunaire, l’héritage maritime

L’histoire maritime de Saint-Lunaire a façonné son identité bien avant qu’elle ne devienne une station balnéaire. Autrefois village de marins tourné vers la mer, Saint-Lunaire a vu partir de nombreux hommes sur les navires malouins, pour le cabotage ou pour le long cours lors des campagnes vers Terre-Neuve ou vers le Cap-Horn. Pendant les longues absences de leurs maris, les femmes tenaient le village à bout de bras, veillant sur leurs familles et assurant la vie quotidienne.

Accompagnés de votre guide, plongez dans ce passé fascinant et partez à la découverte de l’âme maritime de Saint-Lunaire.

Durée 1 h 30.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ bureau Information Tourisme. 72, Boulevard du Général de Gaulle. 35800 Saint-Lunaire.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

