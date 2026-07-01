Concours d’OGNI au Delta park Le Gap Vercheny
samedi 22 août 2026 · Le Gap · Vercheny
Informations pratiques
Vercheny
Concours d’OGNI au Delta park
Le Gap Delta Waterpark Vercheny Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
OGNI Objet Glissant Non Identifié ! Concours de glisse sur embarcations fabriquées maison ! Le concours de plus créatif de la vallée ! Une sorte de course de caisses à savon nautique avec 2 critères de notation La performance de glisse, et le style !
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Le Gap Delta Waterpark Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 32 88 10 contact@deltawaterpark.com
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English :
OGNI: Unidentified Sliding Object! A sliding contest featuring homemade watercraft! The most creative contest in the valley! A sort of nautical soapbox race with two judging criteria: gliding performance and style!
L’événement Concours d’OGNI au Delta park Vercheny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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