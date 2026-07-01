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AGENDA · Vercheny

Concours d’OGNI au Delta park Le Gap Vercheny

samedi 22 août 2026 · Le Gap · Vercheny

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Le Gap
Adresse
Delta Waterpark
Ville
26340 Vercheny
Département
Drôme
Tarif

Vercheny

Concours d’OGNI au Delta park

Le Gap Delta Waterpark Vercheny Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

OGNI Objet Glissant Non Identifié ! Concours de glisse sur embarcations fabriquées maison ! Le concours de plus créatif de la vallée ! Une sorte de course de caisses à savon nautique avec 2 critères de notation La performance de glisse, et le style !
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Le Gap Delta Waterpark Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 32 88 10  contact@deltawaterpark.com

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English :

OGNI: Unidentified Sliding Object! A sliding contest featuring homemade watercraft! The most creative contest in the valley! A sort of nautical soapbox race with two judging criteria: gliding performance and style!

L’événement Concours d’OGNI au Delta park Vercheny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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