Delta Social Club VDQS Latino Jazz (live) Vercheny
vendredi 7 août 2026 · Vercheny
Informations pratiques
Vercheny
Delta Social Club VDQS Latino Jazz (live)
Le Gap Vercheny Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Musique Live avec une ambiance différente chaque vendredi de l’été. Ce soir Jazz, Latino, Salsa !
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Le Gap Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 32 88 10 contact@deltawaterpark.com
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English :
Live music with a different vibe every Friday this summer. Tonight: Jazz, Latin, and Salsa!
L’événement Delta Social Club VDQS Latino Jazz (live) Vercheny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme