Informations pratiques

Vercheny

Delta Social Club VDQS Latino Jazz (live)

Le Gap Vercheny Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Musique Live avec une ambiance différente chaque vendredi de l’été. Ce soir Jazz, Latino, Salsa !

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Le Gap Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 32 88 10 contact@deltawaterpark.com

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English :

Live music with a different vibe every Friday this summer. Tonight: Jazz, Latin, and Salsa!

L’événement Delta Social Club VDQS Latino Jazz (live) Vercheny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme