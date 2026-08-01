Concours du Meilleur Pâté aux Pommes de Terre Bourbonnais, Château de la Motte Château de la Motte événementiel Louchy-Montfand
mercredi 19 août 2026 · Château de la Motte événementiel · Louchy-Montfand
Informations pratiques
Louchy-Montfand
Concours du Meilleur Pâté aux Pommes de Terre Bourbonnais, Château de la Motte
Château de la Motte événementiel 5 rue de la bascule Château de la Motte Louchy-Montfand Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Osez vous confronter au jury de la Confrérie du Pâté aux Pommes de Terre Bourbonnais ! Concours, buvette et dégustation, repas festif animé par Lionel Allagnat. Ouvert à tous !
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Château de la Motte événementiel 5 rue de la bascule Château de la Motte Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 90 15 90 contact@chateaudelamotte-louchy.fr
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English :
Dare to face the judges of the Confrérie du Pétit aux Pommes de Terre Bourbonnais! Contest, refreshments, and tastings, plus a festive meal hosted by Lionel Allagnat. Open to everyone!
L’événement Concours du Meilleur Pâté aux Pommes de Terre Bourbonnais, Château de la Motte Louchy-Montfand a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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