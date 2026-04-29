Concours Hunter dressage Parc équestre Lamballe-Armor
Concours Hunter dressage Parc équestre Lamballe-Armor dimanche 3 mai 2026.
Lamballe-Armor
Concours Hunter dressage
Parc équestre 17 Rue Dorée Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Amateur Club, championnat départemental club hunter, circuit régional amateur hunter .
Parc équestre 17 Rue Dorée Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 16 64 52
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English :
L’événement Concours Hunter dressage Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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