Concours Hunter dressage Parc équestre Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Concours Hunter dressage

Parc équestre 17 Rue Dorée Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Amateur Club, championnat départemental club hunter, circuit régional amateur hunter .

Parc équestre 17 Rue Dorée Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 16 64 52

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English :

L’événement Concours Hunter dressage Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor