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Concours Hunter dressage Parc équestre Lamballe-Armor

Concours Hunter dressage Parc équestre Lamballe-Armor dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Parc équestre

Adresse : 17 Rue Dorée

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Concours Hunter dressage

Parc équestre 17 Rue Dorée Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Amateur Club, championnat départemental club hunter, circuit régional amateur hunter   .

Parc équestre 17 Rue Dorée Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 16 64 52 

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English :

L’événement Concours Hunter dressage Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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