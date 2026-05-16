Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac

Issigeac

Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago

Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Challenge S. MARTIGNAGO sera attribué au vainqueur et devra être remis en jeu en 2027.

16 doublettes en 4 parties.

Parties limitées à 1h30.

Terrains ombragés.

Restauration sur place. .

Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 33 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago

L’événement Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Issigeac a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides