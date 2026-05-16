Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac
Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac samedi 19 septembre 2026.
Issigeac
Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago
Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Challenge S. MARTIGNAGO sera attribué au vainqueur et devra être remis en jeu en 2027.
16 doublettes en 4 parties.
Parties limitées à 1h30.
Terrains ombragés.
Restauration sur place. .
Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 33 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago
L’événement Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Issigeac a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Issigeac (Dordogne)
- Journée festive et familiale à l’Hippodrome Route d’Eymet Issigeac 24 mai 2026
- Pique-nique au cœur du village Issigeac 25 mai 2026
- Concert | Méli Melodie Issigeac 30 mai 2026
- Beach Rugby | Journée découverte Stade Eric Chauveau Issigeac 6 juin 2026
- Beach Rugby | Challenge inter-entreprises Stade Eric Chauveau Issigeac 7 juin 2026