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Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac

Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac

Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Tour de ville

Adresse : Boulodrome de la Banège

Ville : 24560 Issigeac

Département : Dordogne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Issigeac

Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago

Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le Challenge S. MARTIGNAGO sera attribué au vainqueur et devra être remis en jeu en 2027.

16 doublettes en 4 parties.
Parties limitées à 1h30.
Terrains ombragés.

Restauration sur place.   .

Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 33 37 

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English : Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago

L’événement Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Issigeac a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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