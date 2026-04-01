Concours meilleur gâteau fait maison Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Cadaujac

Concours meilleur gâteau fait maison

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Concours du meilleur gâteau fait maison

Avis aux passionnés de pâtisserie et aux gourmands !

Venez montrer votre talent et partager votre plus belle création lors de notre concours du meilleur gâteau fait maison .

Que vous soyez amateur ou véritable cordon bleu, ce concours est ouvert à tous ! Ambiance conviviale, gourmandise et bonne humeur garanties

N’hésitez pas à partager et à inviter vos amis… et surtout, à préparer votre meilleure recette ! .

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 05 communication@mairie-cadaujac.fr

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English : Concours meilleur gâteau fait maison

L’événement Concours meilleur gâteau fait maison Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme