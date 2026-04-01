Concours meilleur gâteau fait maison Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac
Concours meilleur gâteau fait maison Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac dimanche 26 avril 2026.
Cadaujac
Concours meilleur gâteau fait maison
Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concours du meilleur gâteau fait maison
Avis aux passionnés de pâtisserie et aux gourmands !
Venez montrer votre talent et partager votre plus belle création lors de notre concours du meilleur gâteau fait maison .
Que vous soyez amateur ou véritable cordon bleu, ce concours est ouvert à tous ! Ambiance conviviale, gourmandise et bonne humeur garanties
N’hésitez pas à partager et à inviter vos amis… et surtout, à préparer votre meilleure recette ! .
Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 05 communication@mairie-cadaujac.fr
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English : Concours meilleur gâteau fait maison
L’événement Concours meilleur gâteau fait maison Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme
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