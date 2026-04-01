Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours meilleur gâteau fait maison Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Concours meilleur gâteau fait maison Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Concours meilleur gâteau fait maison Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Cadaujac

Adresse : Parc du Château

Ville : 33140 Cadaujac

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cadaujac

Concours meilleur gâteau fait maison

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Concours du meilleur gâteau fait maison

Avis aux passionnés de pâtisserie et aux gourmands !
Venez montrer votre talent et partager votre plus belle création lors de notre concours du meilleur gâteau fait maison .

Que vous soyez amateur ou véritable cordon bleu, ce concours est ouvert à tous ! Ambiance conviviale, gourmandise et bonne humeur garanties

N’hésitez pas à partager et à inviter vos amis… et surtout, à préparer votre meilleure recette !   .

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 05  communication@mairie-cadaujac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours meilleur gâteau fait maison

L’événement Concours meilleur gâteau fait maison Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme

À voir aussi à Cadaujac (Gironde)