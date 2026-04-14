Vide ta chambre Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Cadaujac

Vide ta chambre

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Venez participer au Vide ta chambre , un vide-greniers spécial jeux et jouets (pas de vêtement) ouvert à tous.

Organisé dans une ambiance conviviale, cet événement invite les habitants et les visiteurs à chiner, vendre et partager un moment agréable.

Le “vide ta chambre” est organisé par 4 collégiens de Cadaujac afin de désencombrer les chambres des enfants.

Parce que cet événement est avant tout un moment de partage, une buvette solidaire sera proposée tout au long de la journée.

Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Petit Prince afin de donner encore plus de sens à cette belle journée dédiée aux enfants.

Cette participation permet de limiter les frais d’organisation, de proposer une buvette variée et surtout de maximiser le don reversé à l’association.

Merci à tous pour votre implication et votre générosité ! .

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine timtim.fraiche@gmail.com

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English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Cadaujac a été mis à jour le 2026-04-14 par Sud Bordeaux Tourisme