Journée au jardin de Cadaujac Ville de Cadaujac Cadaujac

Chaque année, la ville de Cadaujac organise, avec l’organisme internationnal Inner Wheel, la journée au jardin, qui rassemble les passionnés et novices. Graines diverses et variées, plants de légumes, plantes et fleurs n’attendent qu’à être plantés pour embellir les jardins et remplir les potagers !

Rendez-vous au Parc du Château, le dimanche 26 avril 2026, de 10h à 18h.

Nombreux exposants, animations gratuites pour tous sont notamment au programme !

Buvette et restauration sur place. .

