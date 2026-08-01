AGENDA · Sainte-Foy-de-Peyrolières
CONCOURS PÉTANQUE CHALLENGE ANDUGAR Sainte-Foy-de-Peyrolières
samedi 22 août 2026 · Sainte-Foy-de-Peyrolières
Informations pratiques
Sainte-Foy-de-Peyrolières
CONCOURS PÉTANQUE CHALLENGE ANDUGAR
BOULODROME Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Concours Pétanque
Challenge Andugar .
BOULODROME Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Pétanque competition
L’événement CONCOURS PÉTANQUE CHALLENGE ANDUGAR Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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