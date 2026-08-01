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CONCOURS PÉTANQUE CHALLENGE ANDUGAR Sainte-Foy-de-Peyrolières

samedi 22 août 2026 · Sainte-Foy-de-Peyrolières

CONCOURS PÉTANQUE CHALLENGE ANDUGAR Sainte-Foy-de-Peyrolières

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
BOULODROME
Ville
31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières
Département
Haute-Garonne
Tarif

Sainte-Foy-de-Peyrolières

CONCOURS PÉTANQUE CHALLENGE ANDUGAR

BOULODROME Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Concours Pétanque
Challenge Andugar   .

BOULODROME Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Pétanque competition

L’événement CONCOURS PÉTANQUE CHALLENGE ANDUGAR Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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