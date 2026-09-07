Concours photo à Preignan, Église Saint-Étienne, Preignan

Informations pratiques

Concours photo à Preignan 19 et 20 septembre Église Saint-Étienne Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, les visiteurs sont invités à immortaliser le patrimoine de Preignan tout au long du week-end. Qu’il soit bâti ou naturel, chaque élément du paysage peut devenir le sujet d’un cliché mettant en valeur les richesses de la commune.

Les participants pourront ensuite déposer leurs photographies, qui seront exposées à la mairie.

Église Saint-Étienne 8 Avenue Corral de Calatrava, 32810 Preignan Preignan 32810 Gers Occitanie

Les visiteurs sont appelés à prendre des photos du patrimoine de Preignan, tout au long du week-end. Qu’il soit bâti ou naturel, chaque élément peut être mis en avant à l’occasion du bicentenaire de…

©Christophe Berrak