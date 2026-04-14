Concours photo de la Vallée du Blavet, Office de Tourisme la Vallée du Blavet, Pluméliau-Bieuzy

Concours photo de la Vallée du Blavet 1 – 31 mai Office de Tourisme la Vallée du Blavet Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T08:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

À vos vélos… Et à vos appareils photo ! Les participants devront capturer l’esprit du Blavet en immortalisant un ou plusieurs vélos, des cyclistes – eux-mêmes, leurs proches ou leurs amis – dans un lieu touristique ou remarquable. Une animation en partenariat avec le service Tourisme et l’Office du Tourisme de la Vallée du Blavet. Un jury récompensera les auteurs des plus belles photos !

Informations complémentaires à venir.

Office de Tourisme la Vallée du Blavet 5 Prom. des Estivants, 56930 Pluméliau-Bieuzy Pluméliau-Bieuzy 56930 Pluméliau Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mobilites@baudcom.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0297391709 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.baud-communaute.bzh/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://valleedublavet.bzh/ »}]

À vos vélos… Et à vos appareils photo ! Un concours photo avec pour thème la Vallée du Blavet et le vélo. Une animation en partenariat avec l’Office du Tourisme de la Vallée du Blavet.

Mai à vélo – 2026