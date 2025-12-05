Concours Photo Eaux-Bonnes
Concours Photo Eaux-Bonnes mercredi 18 mars 2026.
Concours Photo
Mairie Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Dans le cadre de la saison hivernale, la commune des Eaux-Bonnes propose un concours photo ouvert à toutes les personnes, photographes amateurs de tout âge (adultes et enfants). La participation au concours est gratuite.
Thème pauses ou poses
Les photos doivent être prises sur le territoire des eaux-Bonnes (Gourette-Eaux-Bonnes-Aas Assouste)
Règlement du concours et informations à concoursphotoeb@gmail.com. .
Mairie Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine concoursphotoeb@gmail.com
