Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Concours photo #Objectif Patrimoines Photographiez les patrimoines de Bretagne

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-05-15

Nouvelle édition, nouveau défi: 75 communes labellisées deviennent le terrain de jeu des photographes amateurs, invités à accompagner chaque image d’une phrase évocatrice.

De la Fête de la Bretagne aux Journées Européenes du Patrimoine, le concours propose de révéler une Bretagne inattendue un détail discret dans un paysage, une singularité architecturale, un geste, un savoir-faire… Et si le patrimoine breton se cachait là où on ne l’attend pas ?

Une édition renouvelée, ouverte à tous

Organisé par les réseaux des Communes du Patrimoine Rural et des Petites Cités de Caractère de Bretagne, le concours s’étend cette année à 75 communes labellisées, principalement en milieu rural.

Sa singularité associer image et écriture. Chaque photographie est accompagnée d’une phrase comme un écho une émotion, une surprise, un regard.

Parce qu’au fond, ce n’est pas seulement ce que l’on regarde qui compte, mais la manière dont on le regarde.

Depuis son lancement en 2019, le concours ne cesse de grandir: plus de 1 450 participants ont déjà pris part à l’aventure et plus de 4 200 photographies ont été partagées.

Année après année, ces images composent une mosaïque vivante de la Bretagne ruelles, façades, paysages, gestes, détails insolites… Autant de regards qui témoignent de la richesse et de la diversité des patrimoines bretons, qu’ils soient visibles ou plus discrets, matériels ou immatériels.

Chaque participant peut proposer jusqu’à 3 photographies, chacune accompagnée d’une courte phrase. Un jury de professionnels de l’image et d’acteurs du patrimoine sélectionnera 20 lauréats, dont un Grand Prix, en s’appuyant sur des critères concrets: qualité de la prise de vue, originalité du regard, capacité de l’image à raconter une histoire et respect de la thématique.

À la clé

– 1er prix un bon d’achat culturel de 200 €

– 2e prix un bon d’achat culturel de 50 €.

-Les lauréats suivants, des entrées gratuites pour des sites touristiques situés dans les cités labellisées. Les résultats seront annoncés le 15 octobre 2026. Les photos primées seront présentées dans une galerie en ligne et mises en avant sur les réseaux sociaux, aux côtés des images marquantes des éditions précédentes. .

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Concours photo #Objectif Patrimoines Photographiez les patrimoines de Bretagne Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor