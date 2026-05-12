Concours rampeau et quilles 2026 Morcenx-la-Nouvelle
Concours rampeau et quilles 2026 Morcenx-la-Nouvelle samedi 6 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Concours rampeau et quilles 2026
Centre Léo Thual 9 av. Foch Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous vous pour le traditionnel concours Rampeau et Quilles 2026 organisé par le Rampeau Rail Morcenais !
Les dates 2026
– Les 06, 07, 13, 14, 20, 21 juin de 9h00 à 12h00.
– Le vendredi 26 juin de 16h00 à 20h00
– Le samedi 27 juin de 9h00 à 12h00
Rendez-vous vous pour le traditionnel concours Rampeau et Quilles 2026 organisé par le Rampeau Rail Morcenais !
Les dates 2026
– Les 06, 07, 13, 14, 20, 21 juin de 9h00 à 12h00.
– Le vendredi 26 juin de 16h00 à 20h00
– Le samedi 27 juin de 9h00 à 12h00 FINALE À 15H00
Buvette pendant tout le concours.
Nombreuses coupes et tirage de la bourriche
Le meilleur accueil vous sera réservé, venez nombreux ! .
Centre Léo Thual 9 av. Foch Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 31 93 46
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English : Concours rampeau et quilles 2026
Join us for the traditional Rampeau et Quilles 2026 competition organized by the Rampeau Rail Morcenais! ?
The 2026 dates:
– June 06, 07, 13, 14, 20, 21 from 9:00 to 12:00.
– Friday, June 26 from 16h00 to 20h00
– Saturday June 27 from 9:00 to 12:00
L’événement Concours rampeau et quilles 2026 Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morcenx
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