Morcenx-la-Nouvelle

Semaine nationale de l’IA

Co-Worcenx, 5 allées d’Hégenheim Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21

– 18 mai — 9h à 13h | IA & Pro Atelier pratique conçu pour les professionnels, indépendants et chefs d’entreprise

Places très limitées — inscription obligatoire

– 20 mai — 10h à 12h | L’IA et moi — autour d’un café

ChatGPT, Midjourney, deepfakes…

Entrée libre 20 pers inscription recommandée

Le CoWorcenx rejoint la Semaine de l’IA pour Tous — initiative nationale de sensibilisation à l’intelligence artificielle. 5 événements gratuits, ouverts à tous, dont 3 à Morcenx-la-Nouvelle et 2 à Dax.

– Lundi 18 mai — 9h à 13h | IA & Pro Atelier pratique conçu pour les professionnels, indépendants et chefs d’entreprise qui veulent passer de la curiosité à l’action.

Places très limitées — inscription obligatoire

– Mercredi 20 mai — 10h à 12h | L’IA et moi — autour d’un café

ChatGPT, Midjourney, deepfakes… vous en avez entendu parler mais vous ne savez pas vraiment ce que c’est…

Entrée libre 20 pers inscription recommandée

– Jeudi 21 mai — 14h à 17h | Voir pour croire — l’IA en action devant vous

Démonstrations live génération d’images et de textes, automatisation de tâches, assistants IA …

Programme complet sur le site coworcenx Le Fier lieu .

Co-Worcenx, 5 allées d’Hégenheim Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 48 53

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English : Semaine nationale de l’IA

– may 18 ? 9 a.m. to 1 p.m. | IA & Pro: Practical workshop for professionals, freelancers and business owners

Places very limited ? registration required

– may 20 ? 10am-12pm | AI and me ? over coffee

ChatGPT, Midjourney, deepfakes?

Free admission 20 pers registration recommended

L’événement Semaine nationale de l’IA Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morcenx