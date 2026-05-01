Semaine nationale de l’IA Morcenx-la-Nouvelle
Semaine nationale de l’IA Morcenx-la-Nouvelle mercredi 20 mai 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Semaine nationale de l’IA
Co-Worcenx, 5 allées d’Hégenheim Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
– 18 mai — 9h à 13h | IA & Pro Atelier pratique conçu pour les professionnels, indépendants et chefs d’entreprise
Places très limitées — inscription obligatoire
– 20 mai — 10h à 12h | L’IA et moi — autour d’un café
ChatGPT, Midjourney, deepfakes…
Entrée libre 20 pers inscription recommandée
Le CoWorcenx rejoint la Semaine de l’IA pour Tous — initiative nationale de sensibilisation à l’intelligence artificielle. 5 événements gratuits, ouverts à tous, dont 3 à Morcenx-la-Nouvelle et 2 à Dax.
– Lundi 18 mai — 9h à 13h | IA & Pro Atelier pratique conçu pour les professionnels, indépendants et chefs d’entreprise qui veulent passer de la curiosité à l’action.
Places très limitées — inscription obligatoire
– Mercredi 20 mai — 10h à 12h | L’IA et moi — autour d’un café
ChatGPT, Midjourney, deepfakes… vous en avez entendu parler mais vous ne savez pas vraiment ce que c’est…
Entrée libre 20 pers inscription recommandée
– Jeudi 21 mai — 14h à 17h | Voir pour croire — l’IA en action devant vous
Démonstrations live génération d’images et de textes, automatisation de tâches, assistants IA …
Programme complet sur le site coworcenx Le Fier lieu .
Co-Worcenx, 5 allées d’Hégenheim Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 48 53
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English : Semaine nationale de l’IA
– may 18 ? 9 a.m. to 1 p.m. | IA & Pro: Practical workshop for professionals, freelancers and business owners
Places very limited ? registration required
– may 20 ? 10am-12pm | AI and me ? over coffee
ChatGPT, Midjourney, deepfakes?
Free admission 20 pers registration recommended
L’événement Semaine nationale de l’IA Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morcenx
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