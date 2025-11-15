Concours Safari Carnassiers Plan d’eau Manziat

Informations pratiques

Manziat

Concours Safari Carnassiers

Plan d’eau Gravières de Chassagne Manziat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 07:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Concours de pêche aux carnassiers. Réservation et paiement obligatoire à l’inscription. Places limitées (120).

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Plan d’eau Gravières de Chassagne Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 84 95 42 legoujondelaloeze@gmail.com

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English : Fishing competition

Carnivore fishing competition. Reservation and payment required upon registration. Places limited (120).

L’événement Concours Safari Carnassiers Manziat a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux