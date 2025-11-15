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AGENDA · Manziat

Concours Safari Carnassiers Plan d’eau Manziat

samedi 24 octobre 2026 · Plan d'eau · Manziat

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Plan d'eau
Adresse
Gravières de Chassagne
Ville
01570 Manziat
Département
Ain
Tarif

Manziat

Concours Safari Carnassiers

Plan d’eau Gravières de Chassagne Manziat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 07:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Concours de pêche aux carnassiers. Réservation et paiement obligatoire à l’inscription. Places limitées (120).
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Plan d’eau Gravières de Chassagne Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 84 95 42  legoujondelaloeze@gmail.com

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English : Fishing competition

Carnivore fishing competition. Reservation and payment required upon registration. Places limited (120).

L’événement Concours Safari Carnassiers Manziat a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux

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