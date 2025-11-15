Concours Safari Carnassiers Plan d’eau Manziat
samedi 24 octobre 2026 · Plan d'eau · Manziat
Informations pratiques
Manziat
Concours Safari Carnassiers
Plan d’eau Gravières de Chassagne Manziat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 07:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Concours de pêche aux carnassiers. Réservation et paiement obligatoire à l’inscription. Places limitées (120).
.
Plan d’eau Gravières de Chassagne Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 84 95 42 legoujondelaloeze@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fishing competition
Carnivore fishing competition. Reservation and payment required upon registration. Places limited (120).
L’événement Concours Safari Carnassiers Manziat a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
À voir aussi à Manziat (Ain)
- Apéro concert Salle des fêtes Manziat 13 novembre 2026
- Concert d’hiver Manziat 5 décembre 2026