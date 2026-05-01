Concours sauvage de pétanque Étang de Robinson Chepniers

Chepniers

Concours sauvage de pétanque

Étang de Robinson Guinguette de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concours sauvage de pétanque avec ambiance conviviale garantie et restauration sur place. Venez nombreux en famille ou entre amis au bord de l’étang ! Concours suivit d’une soirée musicale.

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Étang de Robinson Guinguette de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 85 20 56

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English :

Wild pétanque competition with a guaranteed friendly atmosphere and on-site catering. Come along with your family or friends by the pond! Competition followed by a musical evening.

L’événement Concours sauvage de pétanque Chepniers a été mis à jour le 2026-05-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge