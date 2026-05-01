Concours sauvage de pétanque Étang de Robinson Chepniers
Concours sauvage de pétanque Étang de Robinson Chepniers samedi 23 mai 2026.
Chepniers
Concours sauvage de pétanque
Étang de Robinson Guinguette de Robinson Chepniers Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concours sauvage de pétanque avec ambiance conviviale garantie et restauration sur place. Venez nombreux en famille ou entre amis au bord de l’étang ! Concours suivit d’une soirée musicale.
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Étang de Robinson Guinguette de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 85 20 56
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English :
Wild pétanque competition with a guaranteed friendly atmosphere and on-site catering. Come along with your family or friends by the pond! Competition followed by a musical evening.
L’événement Concours sauvage de pétanque Chepniers a été mis à jour le 2026-05-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge