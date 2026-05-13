De fil en aiguille Le Bourg Chepniers

Chepniers

De fil en aiguille

Le Bourg Bibliothèque de Chepniers Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 17:00:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Venez partager un moment convivial autour du tricot, du crochet, de la couture et du pliage sur livre, que vous soyez débutant ou expert.

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Le Bourg Bibliothèque de Chepniers Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 27 03 bibliotheque.chepniers@yahoo.com

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English :

Come and share a convivial moment around knitting, crocheting, sewing and book-folding, whether you’re a beginner or an expert.

L’événement De fil en aiguille Chepniers a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge