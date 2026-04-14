Condé Art Déco, Buste de Pierre Delcourt, Condé-sur-l’Escaut

Condé Art Déco Samedi 25 avril, 15h00 Buste de Pierre Delcourt Nord

Sur réservation via le lien ci-dessous. Tarif plein : 8 € Tarif réduit : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Découvrez Condé-sur-l’Escaut dans son habit Art déco. Ce parcours en centre-ville revient en autres sur l’une des plus belles réalisations scolaires des années 30, labelisée Architecture contemporaine remarquable.

Au départ du buste de Pierre Delcourt, sur le boulevard des écoles. La réservation est possible en ligne à partir du 1er mars, et l’accès est payant – tarifs plein 8 € / réduit 6 €.

Buste de Pierre Delcourt Boulevard des Ecoles, 59163 Condé-sur-l’Escaut Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/466/Product?reference=LOV059000046620260225145434 »}] https://marketplace.awoo.fr/466/Product?reference=LOV059000046620260225145434

Découvrez Condé-sur-l’Escaut sous son allure Art déco ! Mêlez Journées des Espaces Fortifiés et Printemps Art Déco lors de cette visite inédite proposée par l’Office du Tourisme de Valenciennes. Art Déco Condé-sur-l’Escaut

Mairie de Condé-sur-l’Escaut