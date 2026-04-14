L’Archéolocale vous ouvre les portes du château de Bailleul, Château de Bailleul, Condé-sur-l’Escaut, Condé-sur-l’Escaut

L’Archéolocale vous ouvre les portes du château de Bailleul Dimanche 26 avril, 14h00 Château de Bailleul, Condé-sur-l’Escaut Nord

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

L’association Archéolocale vous propose de découvrir le château de Bailleul, grâce à des saynettes de théâtre médiéval. Plongez au coeur de la vie quotidienne médiévale dans les deux pièces à vivre reconstituées au rez-de-chaussée du château

Château de Bailleul, Condé-sur-l’Escaut Place Verte, 59163 Condé-sur-l’Escaut Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/share/p/1bMmAT7J7e/ »}]

A l’occasion des Journées des Espaces Fortifiés, partez à la découverte du château de Bailleul grâce à l’association Archéolocale. Château 12ème siècle

Mairie de Condé-sur-l’Escaut