Condé Côté Scène 2025-2026 Vue , théatre d’objets Salle polyvalente Saint Germain du Crioult Condé-en-Normandie mercredi 11 mars 2026.
Salle polyvalente Saint Germain du Crioult Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie
Début : 2026-03-11 20:30:00
fin : 2026-03-11 21:30:00
2026-03-11
Théâtre d’objets Cie Sacékripa
Mercredi 11 mars à 20h30, dans la salle polyvalente de Saint-Germain-du-Crioult, les spectateurs pourront assister à une représentation de Vue, spectacle seule en scène interprété par Amélie Venisse, à la croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature et du clown involontaire. Vue, solo pour manipulatrice d’objets usuels met en scène une protagoniste
méticuleuse, délicate, et ordonnée à outrance. Dans ce spectacle sans parole, la tension monte et inévitablement, l’histoire dérape. On rit autant que l’on s’émerveille des micro-bricolages en direct. On s’attendrit autant que l’on s’inquiète pour ce personnage miroir de nos propres folies.
À l’origine intitulé Vu , créé et interprété par Étienne Manceau, ce spectacle iconique s’offre une seconde vie grâce à la transmission du rôle à la comédienne Amélie Venisse.
Durée 50 minutes
Tarif plein 10€
Tarif abonné 7€
Carte d’abonnement 5€
Tarif réduit 4€
(enfants jusqu’à 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap) .
Salle polyvalente Saint Germain du Crioult Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16
Condé Côté Scène 2025-2026: Vue , object theatre
