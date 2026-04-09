Bourges

Conf’de rue, au fil des quartiers

Place du Général Leclerc Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Partez pour une conférence pédestre de la gare à Mirepied et découvrez ce quartier de Bourges entre histoire urbaine, architecture et mémoire des lieux.

Avec cette Conf’ de rue Au fil des quartiers , explorez Bourges autrement à travers une balade commentée de la gare au secteur de Mirepied. Ce rendez-vous invite à porter un nouveau regard sur l’évolution de la ville, ses aménagements, son architecture et les traces du passé encore visibles dans le paysage urbain. Au fil du parcours, les participants découvrent l’histoire de ce quartier et ses transformations, entre patrimoine, cadre de vie et mémoire locale. Une proposition accessible et conviviale pour mieux comprendre la ville en marchant.

Cette rédaction s’appuie sur le principe des Conf’ de rue à Bourges, conçues comme des visites commentées à travers les quartiers pour découvrir leur histoire et leur architecture. .

Place du Général Leclerc Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

Join us for a walking tour from the station to Mirepied, and discover the urban history, architecture and memory of this Bourges district.

L’événement Conf’de rue, au fil des quartiers Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES