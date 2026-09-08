CONFECTION DE BIJOUX DE SACS ET CORDONS PORTE-CLES, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

CONFECTION DE BIJOUX DE SACS ET CORDONS PORTE-CLES Mardi 15 septembre, 14h30 Maison de Quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T14:30:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T14:30:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00

La maison de quartier du Courghain

Murielle, notre bénévole, vous propose de venir réaliser des bijoux de sac ainsi que des cordons porte-clés en tissu. Vous pourrez repartir avec une réalisation des bijoux de votre choix. Les objets supplémentaires réalisés seront ensuite vendus et les fonds seront reversés aux associations uvrant pour la lutte contre le cancer.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour contribuer à cette bonne action.

Maison de Quartier du Courghain Place du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

La maison de quartier du Courghain vous propose un atelier pour octobre rose accompagné par notre bénévole Murielle.