CONFECTION DE BIJOUX DE SACS ET CORDONS PORTE-CLES, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe
mardi 15 septembre 2026 · Maison de Quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
CONFECTION DE BIJOUX DE SACS ET CORDONS PORTE-CLES Mardi 15 septembre, 14h30 Maison de Quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:30:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T14:30:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00
La maison de quartier du Courghain
Murielle, notre bénévole, vous propose de venir réaliser des bijoux de sac ainsi que des cordons porte-clés en tissu. Vous pourrez repartir avec une réalisation des bijoux de votre choix. Les objets supplémentaires réalisés seront ensuite vendus et les fonds seront reversés aux associations uvrant pour la lutte contre le cancer.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour contribuer à cette bonne action.
Maison de Quartier du Courghain Place du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
La maison de quartier du Courghain vous propose un atelier pour octobre rose accompagné par notre bénévole Murielle.
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