Confectionne ton cadeau, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Confectionne ton cadeau Vendredi 18 décembre, 17h30 Bibliothèque municipale de Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T17:30:00+01:00 – 2026-12-18T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-18T17:30:00+01:00 – 2026-12-18T18:30:00+01:00

L’Association Tricochet propose un atelier pour fabriquer un cadeau de Noël grâce à la réutilisation de bâches publicitaires.

Animation gratuite dès 5 ans, sur inscription au 022.792.82.23

La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève

Atelier créatif parent-enfant

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