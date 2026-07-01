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Confectionne ton cadeau, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

vendredi 18 décembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy

Confectionne ton cadeau, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de Lancy
Adresse
Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy
Ville
1213 Lancy

Confectionne ton cadeau Vendredi 18 décembre, 17h30 Bibliothèque municipale de Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T17:30:00+01:00 – 2026-12-18T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-18T17:30:00+01:00 – 2026-12-18T18:30:00+01:00

L’Association Tricochet propose un atelier pour fabriquer un cadeau de Noël grâce à la réutilisation de bâches publicitaires.

  • Animation gratuite dès 5 ans, sur inscription au 022.792.82.23
  • La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Atelier créatif parent-enfant

dr

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