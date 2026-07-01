AGENDA · Lancy
Confectionne ton cadeau, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy
vendredi 18 décembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy
Informations pratiques
Confectionne ton cadeau Vendredi 18 décembre, 17h30 Bibliothèque municipale de Lancy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T17:30:00+01:00 – 2026-12-18T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-18T17:30:00+01:00 – 2026-12-18T18:30:00+01:00
L’Association Tricochet propose un atelier pour fabriquer un cadeau de Noël grâce à la réutilisation de bâches publicitaires.
- Animation gratuite dès 5 ans, sur inscription au 022.792.82.23
- La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants
Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Atelier créatif parent-enfant
dr
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