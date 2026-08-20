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Conférence : 1835, une année charnière pour Mesnières, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Mesnières-en-Bray

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Mesnières-en-Bray

Conférence : 1835, une année charnière pour Mesnières, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Mesnières-en-Bray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Adresse
11 rue du château, 76270 Mesnières-en-Bray
Ville
76270 Mesnières-en-Bray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Conférence : 1835, une année charnière pour Mesnières Samedi 19 septembre, 18h30 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Conférence « 1835, une année charnière pour Mesnières » présentée par M. Philippe JEULIN, historien local, à l’église de village. Un pot de sympathie sera servi en fin de manifestation.

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 11 rue du château, 76270 Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie
Conférence « 1835, une année charnière pour Mesnières » présentée par M. Philippe JEULIN, historien local, à l’église de village. Un pot de sympathie sera servi en fin de manifestation.

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