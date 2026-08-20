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AGENDA · Mesnières-en-Bray

Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Mesnières-en-Bray

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Mesnières-en-Bray

Visite guidée de l’église, Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Mesnières-en-Bray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Adresse
11 rue du château, 76270 Mesnières-en-Bray
Ville
76270 Mesnières-en-Bray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Visite guidée de l’église Samedi 19 septembre, 17h30 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite guidée de l’église du village « Saint Pierre et Saint Paul

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 11 rue du château, 76270 Mesnières-en-Bray Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie
Visite guidée de l’église du village « Saint Pierre et Saint Paul

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