Vendeuvre-sur-Barse

Conférence 8 mai 1700 Regnard, auteur de comédies, à Vendeuvre

Rue Georges-Guynemer Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

La prochaine conférence organisée par ArTho et présentée par François Gilet, sera consacrée au passage à Vendeuvre de Regnard, auteur de comédies, le 8 mai 1700.

Jean-François Regnard (1656 1709), auteur de romans, de récits de voyages et surtout de comédies, est un écrivain désormais passablement oublié mais volontiers présenté comme le successeur de Molière.

Sa vie fut celle d’un personnage picaresque et libertin captif des pirates barbaresques, il devint esclave en Algérie. Il n’en perdit pas pour autant le goût des voyages, s’aventurant plus tard jusqu’en Laponie.

D’autres récits de voyages ne furent publiés qu’après sa mort. Tel est le cas du texte relatant son périple de mai 1700, depuis Paris jusqu’à Chaumont et dont une des étapes s’effectue à Vendeuvre. Lui et ses amis logèrent au prieuré, à l’époque résidence du curé de la paroisse…

Comment Regnard voyagea-t-il ? Quels souvenirs de cette soirée a-t-il gardés ? Qui était alors le curé ? Où vivait-il ? Quel était le contexte social et économique de Vendeuvre ?

Réponses, le jeudi 18 juin à 18h30 au local d’ArTho (rue Georges-Guynemer, 10140 Vendeuvre-sur-Barse). Dans sa conférence, largement illustrée, François Gilet évoquera à la fois le profil de Regnard et celui de Vendeuvre, en mai 1700. .

Rue Georges-Guynemer Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 82 03 12 53 artho.vendeuvre@orange.fr

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English :

L’événement Conférence 8 mai 1700 Regnard, auteur de comédies, à Vendeuvre Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne