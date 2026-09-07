Conférence : 9ème rencontre des Villages du Vaurais, Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac, Lavaur

Informations pratiques

Conférence : 9ème rencontre des Villages du Vaurais Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Retrouvez le passé des villages du Vaurais avec la Société archéologique de Lavaur à travers plusieurs interventions consacrées à leur histoire et à leur patrimoine.

Philippe Pieters et Michèle Taurines présenteront l’étymologie des noms et des toponymes. Jean Chabbal reviendra sur la vie quotidienne dans les villages du Vaurais en 1695, tandis qu’Évelyne Bressolles évoquera la transition démographique à Pratviel au XIXe siècle. Patricia Gury proposera enfin une découverte de la fonte d’art dans l’espace public et des œuvres visibles dans les villages du Vaurais.

Médiathèque Lavaur Guiraude de Laurac 81500 Lavaur Lavaur 81500 Tarn Occitanie 05 63 58 03 42 https://www.ville-lavaur.fr/culture/la-mediatheque/la-mediatheque-55/ La médiathèque Guiraude de Laurac est un lieu de vie culturelle majeur pour Lavaur et le pays de Cocagne. Elle a pour vocation d’apporter un service de lecture publique complet, ouvert à tous. Informer, animer, diffuser le savoir au plus grand nombre, en particulier les jeunes, en lien avec les familles, les établissements scolaires et les associations : telles sont les missions de la médiathèque.

Retrouvez le passé des villages du Vaurais avec la Société Archéologique de Lavaur.

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