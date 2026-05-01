Conférence À la recherche du prieuré du Mont Saint-Michel et des châteaux disparus de Pontorson Pontorson
Conférence À la recherche du prieuré du Mont Saint-Michel et des châteaux disparus de Pontorson Pontorson vendredi 22 mai 2026.
Pontorson
Conférence À la recherche du prieuré du Mont Saint-Michel et des châteaux disparus de Pontorson
Place de L Hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Fondation ducale à la frontière entre Normandie et Bretagne, la petite ville de Pontorson a gardé de son riche passé médiéval le tracé de ses rues, une très belle église romane et quelques maisons… À l’aide d’archives et d’images inédites François Saint-James ressuscitera, lors de cette conférence, les deux châteaux et le prieuré Saint-Nicolas des moines du Mont Saint-Michel. .
Place de L Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 00 18 communication@pontorson.eu
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English : Conférence À la recherche du prieuré du Mont Saint-Michel et des châteaux disparus de Pontorson
L’événement Conférence À la recherche du prieuré du Mont Saint-Michel et des châteaux disparus de Pontorson Pontorson a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MSM Normandie BIT Pontorson
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