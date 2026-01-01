Conférence à Mondouzil | Gaston Chaissac (1910-1964) Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente
Conférence à Mondouzil | Gaston Chaissac (1910-1964) Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente vendredi 30 janvier 2026.
Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente
Début : 2026-01-30 18:30:00
fin : 2026-01-30 18:30:00
2026-01-30
Didier ARD, présente Gaston Chaissac (1910-1964)
Peintre et écrivain-épistolier dont l’œuvre protéiforme est à la croisée de l’époque moderne et contemporaine. (Extrait de https://www.gaston-chaissac.org/)
Quelques lettres seront lues par Daniel CRUMB
195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Conference at Mondouzil | Gaston Chaissac (1910-1964)
Didier ARD, presents Gaston Chaissac (1910-1964)
Painter and writer-epistolist whose protean work is at the crossroads of the modern and contemporary eras. (Extract from https://www.gaston-chaissac.org/)
Some letters will be read by Daniel CRUMB
