Discussion | Carré littéraire Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente

Châteauneuf-sur-Charente

Discussion | Carré littéraire

Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 14:30:00

Date(s) :

2026-06-10

L’association Les lettres de Mondouzil vous invite à l’Espace Bibliothèque Ernest Monis à l’occasion du Carré Littéraire Discussions autour de nos lectures. Places limitées (les 10 premiers inscrits retenus uniquement). Inscription par mail uniquement

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Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine ldm16120@gmail.com

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English :

The association Les lettres de Mondouzil invites you to the Espace Bibliothèque Ernest Monis on the occasion of the Carré Littéraire: Discussions around our readings. Limited places. Registration by mail.

L’événement Discussion | Carré littéraire Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac