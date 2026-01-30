Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Discussion | Carré littéraire Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente

Discussion | Carré littéraire Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil

Adresse : 195 Chemin de Mondouzil

Ville : 16120 Châteauneuf-sur-Charente

Département : Charente

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Châteauneuf-sur-Charente

Discussion | Carré littéraire

Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 14:30:00

Date(s) :
2026-06-10

L’association Les lettres de Mondouzil vous invite à l’Espace Bibliothèque Ernest Monis à l’occasion du Carré Littéraire Discussions autour de nos lectures. Places limitées (les 10 premiers inscrits retenus uniquement). Inscription par mail uniquement
  .

Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine   ldm16120@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Les lettres de Mondouzil invites you to the Espace Bibliothèque Ernest Monis on the occasion of the Carré Littéraire: Discussions around our readings. Limited places. Registration by mail.

L’événement Discussion | Carré littéraire Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac

À voir aussi à Châteauneuf-sur-Charente (Charente)