Discussion | Carré littéraire Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente
Discussion | Carré littéraire Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente mercredi 10 juin 2026.
Châteauneuf-sur-Charente
Discussion | Carré littéraire
Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 14:30:00
Date(s) :
2026-06-10
L’association Les lettres de Mondouzil vous invite à l’Espace Bibliothèque Ernest Monis à l’occasion du Carré Littéraire Discussions autour de nos lectures. Places limitées (les 10 premiers inscrits retenus uniquement). Inscription par mail uniquement
.
Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine ldm16120@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association Les lettres de Mondouzil invites you to the Espace Bibliothèque Ernest Monis on the occasion of the Carré Littéraire: Discussions around our readings. Limited places. Registration by mail.
L’événement Discussion | Carré littéraire Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Charente (Charente)
- Conférence à Mondouzil Le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL Les Lettres de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 22 mai 2026
- Dédicace à Mondouzil Samuel POSSÉMÉ Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 3 juin 2026
- Le Flow des Gabarriers 2026 Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente 13 juin 2026
- Conférence à Mondouzil | La théorie de l’Évolution de DARWIN Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 19 juin 2026