Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente

Châteauneuf-sur-Charente

Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans

Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Par Jean GALTIER.



Conférence musicale



Inscription uniquement par mail.

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Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine ldm16120@gmail.com

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English : Conference at Mondouzil | Balkan music

By Jean GALTIER.

Musical conference

Registration by e-mail only.

L’événement Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac