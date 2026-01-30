Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente
Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente vendredi 3 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Charente
Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans
Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Par Jean GALTIER.
Conférence musicale
Inscription uniquement par mail.
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Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine ldm16120@gmail.com
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English : Conference at Mondouzil | Balkan music
By Jean GALTIER.
Musical conference
Registration by e-mail only.
L’événement Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac
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