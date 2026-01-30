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Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente

Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil

Adresse : 195 Chemin de Mondouzil

Ville : 16120 Châteauneuf-sur-Charente

Département : Charente

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Châteauneuf-sur-Charente

Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans

Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Par Jean GALTIER.

Conférence musicale

Inscription uniquement par mail.
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Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil 195 Chemin de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine   ldm16120@gmail.com

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English : Conference at Mondouzil | Balkan music

By Jean GALTIER.

Musical conference

Registration by e-mail only.

L’événement Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Cognac

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