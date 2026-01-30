Marché | Bouquinistes Livre d’occasion Place de la Liberté Châteauneuf-sur-Charente
Marché | Bouquinistes Livre d’occasion Place de la Liberté Châteauneuf-sur-Charente samedi 4 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Charente
Marché | Bouquinistes Livre d’occasion
Place de la Liberté Ancienne Halle de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-11-07 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Vente de livres d’occasion par des bouquinistes professionnels le 1er samedi du mois.
Ouvrages diverses littérature, poésie, régionalisme, livres d’art, BD, livre pour enfants, histoire, sociologie, philosophie…
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Place de la Liberté Ancienne Halle de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 13 87 69 catherine.bourgeois16@orange.fr
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English : Market | Used Bookstores Secondhand Books
Sale of used books by professional booksellers on the first Saturday of the month.
A wide variety of books: literature, poetry, regional studies, art books, comics, children’s books, history, sociology, philosophy…
L’événement Marché | Bouquinistes Livre d’occasion Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac
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