Brocante du Bain des Dames Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente dimanche 5 juillet 2026.

Châteauneuf-sur-Charente

Brocante du Bain des Dames

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Exposants et visiteurs, rendez-vous le dimanche 5 juillet pour participer à la 10ème édition de notre bric à brac, juste à côté du bain des dames, et profiter d’une belle journée de trouvailles !

Organisé par le TT Castelnovien

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Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 47 66 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bain des Dames Flea Market

Exhibitors and visitors, join us on Sunday, July 5, for the 10th edition of our flea market, right next to the women’s bathhouse, and enjoy a wonderful day of browsing!

Organized by TT Castelnovien

L’événement Brocante du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac