Brocante du Bain des Dames Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente
Brocante du Bain des Dames Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente dimanche 5 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Charente
Brocante du Bain des Dames
Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Exposants et visiteurs, rendez-vous le dimanche 5 juillet pour participer à la 10ème édition de notre bric à brac, juste à côté du bain des dames, et profiter d’une belle journée de trouvailles !
Organisé par le TT Castelnovien
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Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 47 66 18
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English : Bain des Dames Flea Market
Exhibitors and visitors, join us on Sunday, July 5, for the 10th edition of our flea market, right next to the women’s bathhouse, and enjoy a wonderful day of browsing!
Organized by TT Castelnovien
L’événement Brocante du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac
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