Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente mardi 14 juillet 2026.

Châteauneuf-sur-Charente

Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Concert et feu d’artifice, une soirée festive, gratuite et en plein air, dans un cadre magnifique au bord de la Charente !

Feu d’artifice à partir de 23h

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Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42

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English : Bastille Day, July 14 | Concert and fireworks

A concert and fireworks display—a festive, free, open-air evening in a beautiful setting along the Charente River!

Fireworks starting at 11 p.m.

L’événement Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac