Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente
Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente mardi 14 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Charente
Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice
Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concert et feu d’artifice, une soirée festive, gratuite et en plein air, dans un cadre magnifique au bord de la Charente !
Feu d’artifice à partir de 23h
.
Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bastille Day, July 14 | Concert and fireworks
A concert and fireworks display—a festive, free, open-air evening in a beautiful setting along the Charente River!
Fireworks starting at 11 p.m.
L’événement Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Charente (Charente)
- Conférence à Mondouzil | La théorie de l’Évolution de DARWIN Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 19 juin 2026
- Fête du Pineau Sous les halles Châteauneuf-sur-Charente 20 juin 2026
- Conférence à Mondouzil | Musique des Balkans Espace Bibliothèque Ernest Monis à Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente 3 juillet 2026
- Marché | Bouquinistes Livre d’occasion Place de la Liberté Châteauneuf-sur-Charente 4 juillet 2026
- Brocante du Bain des Dames Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente 5 juillet 2026