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Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente

Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Chemin de l'île Mattard

Adresse : Aire de Loisirs du Bain des Dames

Ville : 16120 Châteauneuf-sur-Charente

Département : Charente

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Châteauneuf-sur-Charente

Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Concert et feu d’artifice, une soirée festive, gratuite et en plein air, dans un cadre magnifique au bord de la Charente !
Feu d’artifice à partir de 23h
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Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42 

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English : Bastille Day, July 14 | Concert and fireworks

A concert and fireworks display—a festive, free, open-air evening in a beautiful setting along the Charente River!
Fireworks starting at 11 p.m.

L’événement Fête nationale du 14 juillet | Concert et feu d’artifice Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac

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