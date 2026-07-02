Initiation au Tir à l’arc Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Charente

Initiation au Tir à l’arc

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-10

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-10

Cet été, venez vous initier au tir à l’arc au Bain des Dames.

Cette animation, à destination des enfants à partir de 10 ans et des adultes, est entièrement gratuite, proposée par la commune et encadrée par un initiateur diplômé FFTA.

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Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71

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English : Introduction to Archery

This summer, come try your hand at archery at the Bain des Dames.

This activity, open to children ages 10 and up and adults, is completely free, organized by the town, and led by a certified FFTA instructor.

L’événement Initiation au Tir à l’arc Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac