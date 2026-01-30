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Brocante de Saint-Surin Pétillon Châteauneuf-sur-Charente

Brocante de Saint-Surin Pétillon Châteauneuf-sur-Charente dimanche 2 août 2026.

Adresse : Rue de Saint-Surin

Ville : 16120 Châteauneuf-sur-Charente

Département : Charente

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Châteauneuf-sur-Charente

Brocante de Saint-Surin Pétillon

Rue de Saint-Surin Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Les chineurs ont rendez-vous à St-Surin à Châteauneuf-sur-Charente pour faire des affaires !
Restauration et buvette sur place
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Rue de Saint-Surin Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine   saintsurin16120@gmail.com

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English : Saint-Surin Pétillon Flea Market

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Food and refreshments available on site

L’événement Brocante de Saint-Surin Pétillon Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac

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