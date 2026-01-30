Châteauneuf-sur-Charente

Brocante de Saint-Surin Pétillon

Rue de Saint-Surin Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Les chineurs ont rendez-vous à St-Surin à Châteauneuf-sur-Charente pour faire des affaires !

Restauration et buvette sur place

.

Rue de Saint-Surin Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine saintsurin16120@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Surin Pétillon Flea Market

Bargain hunters, head to St-Surin in Châteauneuf-sur-Charente for some great deals!

Food and refreshments available on site

L’événement Brocante de Saint-Surin Pétillon Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac