Brocante de Saint-Surin Pétillon Châteauneuf-sur-Charente
Brocante de Saint-Surin Pétillon Châteauneuf-sur-Charente dimanche 2 août 2026.
Châteauneuf-sur-Charente
Brocante de Saint-Surin Pétillon
Rue de Saint-Surin Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Les chineurs ont rendez-vous à St-Surin à Châteauneuf-sur-Charente pour faire des affaires !
Restauration et buvette sur place
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Rue de Saint-Surin Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine saintsurin16120@gmail.com
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English : Saint-Surin Pétillon Flea Market
Bargain hunters, head to St-Surin in Châteauneuf-sur-Charente for some great deals!
Food and refreshments available on site
L’événement Brocante de Saint-Surin Pétillon Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac
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