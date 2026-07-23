Vernissage Confinement, deuil et joies Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Charente

Vernissage Confinement, deuil et joies

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Adrian Lewis est de retour pour présenter les œuvres de son épouse disparue.

Art abstrait, collage et encre

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Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 58 98 77

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English :

Adrian Lewis is back to present the works of his late wife.

Abstract art, collage, and ink

L’événement Vernissage Confinement, deuil et joies Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac