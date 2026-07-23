Vernissage Confinement, deuil et joies Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente
vendredi 7 août 2026 · Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente · Châteauneuf-sur-Charente
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Charente
Vernissage Confinement, deuil et joies
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Adrian Lewis est de retour pour présenter les œuvres de son épouse disparue.
Art abstrait, collage et encre
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Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 58 98 77
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English :
Adrian Lewis is back to present the works of his late wife.
Abstract art, collage, and ink
L’événement Vernissage Confinement, deuil et joies Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac