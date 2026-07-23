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Vernissage Confinement, deuil et joies Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

vendredi 7 août 2026 · Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente · Châteauneuf-sur-Charente

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente
Adresse
2 rue du Général Leclerc
Ville
16120 Châteauneuf-sur-Charente
Département
Charente
Tarif

Châteauneuf-sur-Charente

Vernissage Confinement, deuil et joies

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Adrian Lewis est de retour pour présenter les œuvres de son épouse disparue.
Art abstrait, collage et encre
  .

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 58 98 77 

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English :

Adrian Lewis is back to present the works of his late wife.
Abstract art, collage, and ink

L’événement Vernissage Confinement, deuil et joies Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac

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