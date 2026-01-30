Concert EUROCHESTRIES | Clarinettissimo Châteauneuf-sur-Charente
Concert EUROCHESTRIES | Clarinettissimo Châteauneuf-sur-Charente mercredi 5 août 2026.
Châteauneuf-sur-Charente
Concert EUROCHESTRIES | Clarinettissimo
Jardin vert Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Trio de clarinettes Clarinettissimo de Delémont (Suisse) et le Quatuor de flûtes Siffluté de Paris (France).
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Jardin vert Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42
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English : EUROCHESTRIES Concert | Clarinettissimo
The Clarinettissimo clarinet trio from Delémont (Switzerland) and the Siffluté flute quartet from Paris (France).
L’événement Concert EUROCHESTRIES | Clarinettissimo Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac
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