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Concert EUROCHESTRIES | Clarinettissimo Châteauneuf-sur-Charente

Concert EUROCHESTRIES | Clarinettissimo Châteauneuf-sur-Charente mercredi 5 août 2026.

Adresse : Jardin vert

Ville : 16120 Châteauneuf-sur-Charente

Département : Charente

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5

Châteauneuf-sur-Charente

Concert EUROCHESTRIES | Clarinettissimo

Jardin vert Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Trio de clarinettes Clarinettissimo de Delémont (Suisse) et le Quatuor de flûtes Siffluté de Paris (France).
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Jardin vert Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42 

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English : EUROCHESTRIES Concert | Clarinettissimo

The Clarinettissimo clarinet trio from Delémont (Switzerland) and the Siffluté flute quartet from Paris (France).

L’événement Concert EUROCHESTRIES | Clarinettissimo Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac

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