Fête du Pineau Sous les halles Châteauneuf-sur-Charente samedi 20 juin 2026.

Châteauneuf-sur-Charente

Fête du Pineau

Sous les halles Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-06-20 13:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer le Pineau des Charentes à partir de 11h à Châteauneuf-sur-Charente !

Assiette de produits locaux et animation musicale avec le groupe Vibration 17.

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Sous les halles Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42

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English : Pineau Festival

Come celebrate Pineau des Charentes starting at 11 a.m. in Châteauneuf-sur-Charente!

A platter of local specialties and live music by the band Vibration 17.

L’événement Fête du Pineau Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac