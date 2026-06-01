Fête du Pineau Sous les halles Châteauneuf-sur-Charente
Fête du Pineau Sous les halles Châteauneuf-sur-Charente samedi 20 juin 2026.
Châteauneuf-sur-Charente
Fête du Pineau
Sous les halles Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 13:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer le Pineau des Charentes à partir de 11h à Châteauneuf-sur-Charente !
Assiette de produits locaux et animation musicale avec le groupe Vibration 17.
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Sous les halles Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42
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English : Pineau Festival
Come celebrate Pineau des Charentes starting at 11 a.m. in Châteauneuf-sur-Charente!
A platter of local specialties and live music by the band Vibration 17.
L’événement Fête du Pineau Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Cognac