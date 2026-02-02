Conférence à Mondouzil Le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL Les Lettres de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente

Conférence à Mondouzil Le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL

Danièle PAPARATTI (Autrice), Catherine & Dominique FORMARIER, Monique et Rémy CHAIX et Marie-Thérèse ROQUAIN, présentent Une histoire d’ascenseur social au Grand Siècle le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL (1695-1775).

Danièle PAPARATTI (Author), Catherine & Dominique FORMARIER, Monique and Rémy CHAIX and Marie-Thérèse ROQUAIN, present Une histoire d’ascenseur social au Grand Siècle: le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL (1695-1775).

