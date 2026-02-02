Conférence à Mondouzil Le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL Les Lettres de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente
Conférence à Mondouzil Le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL Les Lettres de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente vendredi 24 avril 2026.
Début : 2026-04-24 18:30:00
Danièle PAPARATTI (Autrice), Catherine & Dominique FORMARIER, Monique et Rémy CHAIX et Marie-Thérèse ROQUAIN, présentent Une histoire d’ascenseur social au Grand Siècle le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL (1695-1775).
Les Lettres de Mondouzil Espace Bibliothèque Ernest Monis Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine ldm16120@gmail.com
English : Conference in Mondouzil: The fabulous destiny of Valentin JAMERAY-DUVAL
Danièle PAPARATTI (Author), Catherine & Dominique FORMARIER, Monique and Rémy CHAIX and Marie-Thérèse ROQUAIN, present Une histoire d’ascenseur social au Grand Siècle: le fabuleux destin de Valentin JAMERAY-DUVAL (1695-1775).
