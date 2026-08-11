CONFERENCE AGATHA CHRISTIE salle des fêtes Sougères-en-Puisaye

Informations pratiques

Sougères-en-Puisaye

CONFERENCE AGATHA CHRISTIE

salle des fêtes 20 Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Proposée par le clep de sougères en puisaye

Par l’écrivaine Anne Martinetti

Café et petits gâteaux anglais pour terminer agréablement l’après-midi

RDV salle des fêtes de Sougères-en-Puisaye

5€ adh 10€ non adh

Venez nombreux découvrir le monde de cette écrivaine au succès inoxydable

Inscription impérative du 10 août au 6 septembre

Infos au 06 22 61 80 99 .

salle des fêtes 20 Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46 nicopuisaye89@orange.fr

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English : CONFERENCE AGATHA CHRISTIE

L’événement CONFERENCE AGATHA CHRISTIE Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !