CONFERENCE AGATHA CHRISTIE salle des fêtes Sougères-en-Puisaye
dimanche 27 septembre 2026 · salle des fêtes · Sougères-en-Puisaye
Informations pratiques
Sougères-en-Puisaye
CONFERENCE AGATHA CHRISTIE
salle des fêtes 20 Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Proposée par le clep de sougères en puisaye
Par l’écrivaine Anne Martinetti
Café et petits gâteaux anglais pour terminer agréablement l’après-midi
RDV salle des fêtes de Sougères-en-Puisaye
5€ adh 10€ non adh
Venez nombreux découvrir le monde de cette écrivaine au succès inoxydable
Inscription impérative du 10 août au 6 septembre
Infos au 06 22 61 80 99 .
salle des fêtes 20 Grande Rue de Sougères Sougères-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 28 46 nicopuisaye89@orange.fr
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English : CONFERENCE AGATHA CHRISTIE
L’événement CONFERENCE AGATHA CHRISTIE Sougères-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !