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Conférence Aliénor d’Aquitaine Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

mardi 1 décembre 2026 · Salle Félix Arnaudin · Saint-Paul-lès-Dax

Conférence Aliénor d’Aquitaine Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle Félix Arnaudin
Adresse
Rue Abbé Bordes
Ville
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
4 4 4 Tarif réduit

Saint-Paul-lès-Dax

Conférence Aliénor d’Aquitaine

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 15:00:00
fin : 2026-12-01 17:00:00

Date(s) :
2026-12-01

Aliénor d’Aquitaine, la duchesse qui fut deux fois reine.
Aliénor d’Aquitaine est la figure du Moyen Âge par excellence. Duchesse d’Aquitaine par son père, reine de France puis d’Angleterre, elle a laissé l’image d’une femme forte et résolument moderne. Est-elle vraiment celle que l’on imagine ?
Par Marie Faure, historienne.   .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 067643276  marysechan.utl@gmail.com

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English : Conférence Aliénor d’Aquitaine

L’événement Conférence Aliénor d’Aquitaine Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax

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