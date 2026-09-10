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Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax RDV Office de Tourisme Saint-Paul-lès-Dax

jeudi 24 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Saint-Paul-lès-Dax

Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax RDV Office de Tourisme Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
RDV Office de Tourisme
Adresse
68 av de la Résistance
Ville
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Paul-lès-Dax

Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax

RDV Office de Tourisme 68 av de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 16:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Un périple en centre-ville, autour de l’église romane, de l’hôtel de ville et d’architectures étonnantes, pour découvrir les charmes de Saint-Paul-lès-Dax et terminer ensuite avec quelques douceurs.   .

RDV Office de Tourisme 68 av de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax

L’événement Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax

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