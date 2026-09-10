Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax RDV Office de Tourisme Saint-Paul-lès-Dax
jeudi 24 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Saint-Paul-lès-Dax
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Dax
Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax
RDV Office de Tourisme 68 av de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 16:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Un périple en centre-ville, autour de l’église romane, de l’hôtel de ville et d’architectures étonnantes, pour découvrir les charmes de Saint-Paul-lès-Dax et terminer ensuite avec quelques douceurs. .
RDV Office de Tourisme 68 av de la Résistance Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax
L’événement Visite guidée Au coeur de Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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