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Conférence Astronomie Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

mardi 6 octobre 2026 · Salle Félix Arnaudin · Saint-Paul-lès-Dax

Conférence Astronomie Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle Félix Arnaudin
Adresse
Rue Abbé Bordes
Ville
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
4 4 4 Tarif réduit

Saint-Paul-lès-Dax

Conférence Astronomie

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 15:00:00
fin : 2026-10-06 17:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Astronomie: De l’Antiquité au siècle de Galilée, sous le regard des artistes. Cette conférence a pour objectif de jeter un regard nouveau sur certaines œuvres célèbres comme Giotto, Michel-Ange ou Vermeer. Par Alexis Drahos, docteur en histoire de l’art.   .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64  marysechan.utl@gmail.com

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English : Conférence Astronomie

L’événement Conférence Astronomie Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax

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