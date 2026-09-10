Conférence Astronomie Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
mardi 6 octobre 2026 · Salle Félix Arnaudin · Saint-Paul-lès-Dax
Informations pratiques
Saint-Paul-lès-Dax
Conférence Astronomie
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 15:00:00
fin : 2026-10-06 17:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Astronomie: De l’Antiquité au siècle de Galilée, sous le regard des artistes. Cette conférence a pour objectif de jeter un regard nouveau sur certaines œuvres célèbres comme Giotto, Michel-Ange ou Vermeer. Par Alexis Drahos, docteur en histoire de l’art. .
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com
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English : Conférence Astronomie
L’événement Conférence Astronomie Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax
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