Conférence Astronomie Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Conférence Astronomie

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 15:00:00

fin : 2026-10-06 17:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Astronomie: De l’Antiquité au siècle de Galilée, sous le regard des artistes. Cette conférence a pour objectif de jeter un regard nouveau sur certaines œuvres célèbres comme Giotto, Michel-Ange ou Vermeer. Par Alexis Drahos, docteur en histoire de l’art. .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Astronomie

L’événement Conférence Astronomie Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax