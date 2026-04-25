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Conférence Aménager son jardin de campagne Les Jardins de Soussilanges Céron

Conférence Aménager son jardin de campagne Les Jardins de Soussilanges Céron samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Les Jardins de Soussilanges

Adresse : 141 rue des gardiens du village

Ville : 71110 Céron

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Céron

Conférence Aménager son jardin de campagne

Les Jardins de Soussilanges 141 rue des gardiens du village Céron Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Trois rencontres se dérouleront aux Jardins de Soussilanges de juin à octobre en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
La seconde rencontre a pour thématique Aménager son jardin de campagne conférence, échanges et visite de jardins .
Cette rencontre est gratuite. Inscription obligatoire sur caue71.fr   .

Les Jardins de Soussilanges 141 rue des gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lesjardinsdesoussilanges@gmail.com

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English : Conférence Aménager son jardin de campagne

L’événement Conférence Aménager son jardin de campagne Céron a été mis à jour le 2026-04-25 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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