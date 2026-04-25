Conférence Aménager son jardin de campagne Les Jardins de Soussilanges Céron
Conférence Aménager son jardin de campagne Les Jardins de Soussilanges Céron samedi 19 septembre 2026.
Céron
Conférence Aménager son jardin de campagne
Les Jardins de Soussilanges 141 rue des gardiens du village Céron Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Trois rencontres se dérouleront aux Jardins de Soussilanges de juin à octobre en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
La seconde rencontre a pour thématique Aménager son jardin de campagne conférence, échanges et visite de jardins .
Cette rencontre est gratuite. Inscription obligatoire sur caue71.fr .
Les Jardins de Soussilanges 141 rue des gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesjardinsdesoussilanges@gmail.com
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English : Conférence Aménager son jardin de campagne
L’événement Conférence Aménager son jardin de campagne Céron a été mis à jour le 2026-04-25 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III