Conférence Aménager son jardin de campagne Les Jardins de Soussilanges Céron

Céron

Conférence Aménager son jardin de campagne

Les Jardins de Soussilanges 141 rue des gardiens du village Céron Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Trois rencontres se dérouleront aux Jardins de Soussilanges de juin à octobre en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

La seconde rencontre a pour thématique Aménager son jardin de campagne conférence, échanges et visite de jardins .

Cette rencontre est gratuite. Inscription obligatoire sur caue71.fr .

Les Jardins de Soussilanges 141 rue des gardiens du village Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesjardinsdesoussilanges@gmail.com

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English : Conférence Aménager son jardin de campagne

L’événement Conférence Aménager son jardin de campagne Céron a été mis à jour le 2026-04-25 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III